بتخفيضات تصل لـ70 %.. انطلاق الأوكازيون الصيفي 2023

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن اليوم بدء انطلاق الأوكازيون الصيفي 2023 وأنه من المقرر أن يستمر حتى 7 سبتمبر المقبل.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها، بأن عدد المحلات المشاركة حتى الآن، في الأوكازيون وصل لـ500 محل، لافتة إلى أنها تستهدف زيادة عدد المشاركين ليصل إلى 4000 محل.

وقالت أن نسب التخفيضات في المحال متفاوتة ما بين 50 إلي 70 %، مؤكدة علي أن الأوكازيون يعتبر فرصة لتنشيط الحركة التجارية.

وأوضحت أن من يرغب من التجار بمد الأوكازيون، يتقدم بطلب إلى الوزارة ويتم دراسته.

كما شددت علي تكثيف الحملات الرقابية، من قبل قطاع التجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك، للتأكد من الإعلان عن نسبة التخفيضات المقدمة للمستهلكين، وجودة البضائع المطروحة للمستهلكين، وفواتير البيع الموجودة في المحال.

وقد أوضحت الوزارة علي استعدادها لإقامة معرض "أهلا مدارس" بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية والشعب التجارية المختلفة من الجلود والملابس والأحذية، استعدادا للعام الدراسي القادم.

كما شددت الوزارة علي المواطنين، بالحصول علي فاتورة من البائع لإثبات حقه.

ومن جانبه قال أحمد أبو الفضل مدير عام الإدارة العامة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم تيسير الإجراءات للتاجر الراغب في المشاركة بالأوكازيون. وإن تصريح المشاركة لا يستغرق سوى 15 دقيقة.

كما أن من حق صاحب المحل التجاري أن يقوم بتكليف أحد الأشخاص الحصول على تصريح المشاركة نيابة عنه.

وأكد أبو الفضل أن وزارة التموين لا تتدخل في نسب التخفيضات التي يقرها التاجر أثناء الأوكازيون، كما أنها لا تجبر تاجر علي المشاركة.

وأوضح أن الأوكازيون الصيفي الحالي، لايقتصرعلي الملابس فقط بل شمل أيضا محال الأحذية والمنتجات جلدية ومفروشات والأجهزة المنزلية.