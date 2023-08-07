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الإثنين 07 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس مسجل خطر قتل سيدة لسرقتها بالسلام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قرر قاضي المعارضات تجديد حبس مسجل خطر لاتهامه بقتل سيدة لسرقتها في منطقة السلام 15 يوما على ذمة التحقيق.
كانت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة في العقد الرابع من عمرها ملقاة داخل أرض بإحدى المناطق النائية بالسلام وكشفت التحقيقات ملابسات الواقعة

وكشفت التحريات والمعلومات السرية اللازمة أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل يحمل كارت إجرامي (مسجل خطر) ، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تم استهدافه وأمكن القبض عليه وتحرير المحضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التحقيقات.

حبس مسجل خطر السلام قتل سيدة