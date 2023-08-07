المشدد 10سنوات لمسجل خطر في حيازة هيروين بالمرج

قضت محكمة جنايات للقاهرة بمعاقبة مسجل خطر لحيازته الهيروين المخدر بقصد الاتجار بها في دائرة قسم شرطة المرج، بالسجن المشدد 10 سنوات وإلزامه المصاريف الجنائية.

كشفت تحقيقات النيابة العامة ان المتهم محمود. ا حاز وأحرز بقصد الاتجار مواد مخدرة هيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.

تلقي قسم شرطة المرج، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بأنّ المتهم بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة القسم وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين صحته، وتم القبض على المتهم وبحيازته كمية من المواد المخدرة الهيروين بقصد الاتجار والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته.