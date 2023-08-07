رئيس الأركان يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي للأسطول الشمالي للقوات البحرية.. صور

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوى الذى ينفذه الأسطول الشمالى، وذلك فى إطار تنفيذ خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

تضمنت المراحل عرض التقارير والقرارات للقادة على كافة المستويات، حيث ظهر خلال مراحل المشروع مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالي عال والمهارة فى استخدام أحدث وسائل نظم القيادة والتعاون والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المشروع.

ونقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لكافة العناصر المشاركة بالمشروع، مشيداً بالمستوى الراقى الذى ظهر به رجال القوات البحرية بما ينم عن استعداد قتالى عالى وتدريب مرموق أدى إلى الإحترافية فى تنفيذ المشروع .

كما ناقش عدداً من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذ كافة المهام المكلفين بها، وقام بفرض عدد من المواقف المفاجئة للتأكد من قدرتهم على التعامل الأمثل طبقاً للموقف أثنـاء إدارة العمليات، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والجاهزية القتالية العالية لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم.

حضر تنفيذ المشروع الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية وعدد من قادة القوات المسلحة .