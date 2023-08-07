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الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

قافلة طبية مجانية لسكان واحة الفرافرة بالوادي الجديد

قافلة طبية بمركز
قافلة طبية بمركز الفرافرة
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استقبل مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، قافلة طبية مجانية في 6 تخصصات طبية لتوقيع الكشف الطبي وصرف الدواء بالمجان.

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في تصريح له، اليوم الاثنين، إنه جرى تنظيم قافلة طبية مجانية بمقر كنيسة "مارمينا" بمدينة الفرافرة على مدار الـ24 ساعة الماضية  بالتعاون مع  مؤسسة راعي مصر للتنمية في 6 تخصصات هي  ( رمد - باطنة - جلدية - أطفال - عظام - نساء وتوليد)، كما  تواصل تقديم خدماتها الطبية اليوم  وغدا بقريتي أبو الهول والكفاح. 

وأضاف الزملوط، أن القافلة وقعت الكشف الطبي مساء أمس الأحد على ٢٨٨ مواطنًا ووفرت نظارات طبية لـ ٥٤ حالة على مدار فعاليات اليوم الأول من القافلة.

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