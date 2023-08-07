رئيس جامعة كفر الشيخ يكرم طلاب كلية علوم الثروة السمكية والمصايد

نفذت جامعة كفر الشيخ ممثلة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، العديد من الفعاليات منها الدورات التدريبية للطلاب ليكونوا سفراء للجامعة في نشر الوعي داخل كليات الجامعة، بالتعاون والتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتورة أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وصرح الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، بانطلاق رابع الدورات التدريبية التوعوية من كلية علوم الثروة السمكية والمصايد، وقد تمحورت الدورة في أبعاد مشكلة المخدرات والإدمان في مصر، ودور صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي في مواجهة المشكلة، والمخدرات والفئات المجتمعية، وعوامل الخطورة والحماية من المخدرات، ودور الوعي في مواجهة مشكلة المخدرات، وأثر المخدرات على استقرار المجتمع، والمخدرات كأحد أشكال الحروب، والأنواع الحديثة من المخدرات، وتحديات في مواجهة المخدرات.

ومن جانبها أشارت الدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن الدورة تطرقت إلى التعرف على فئات المدمنيين، وما هي المحفزات الخارجية سواء مجتمعية أو غير مجتمعية التي تعد سببا في الأقبال على الإدمان، وتوضيحا لأنواع الإدمان والمخدرات، والمخاطر الصحية الناتجة عنها، وأشكالها المتنوعة المعروفة منها وكذلك الأنواع الجديدة المستحدثة ومخاطر كل نوع من تلك الأنواع الجسدية والعقلية علي الدم ومناعة الجسم وعلي الجهاز العصبي وباقي الأعضاء وفي نهاية الندوة تم مناقشة وسائل العلاج الممكنة وعن الانسحاب من الإدمان كأحد تلك الوسائل وطرق الوقاية، وإعطاء بعض النصائح لتجنب الإدمان شملت نصائح خاصة بالأسرة والشباب.

واختتمت الدورة بتفضل الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ابراهيم الهواري، بتسليم الشهادات وتكريم طلاب كلية علوم الثروة السمكية والمصايد في ختام الدورة التدريبية.