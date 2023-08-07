لص يسرق دراجة ثم يفاجئ بتصرف غير متوقع من كلب حيّن اقترب منه

شهدت ولاية كاليفورنيا الأمريكية، جريمة سرقة طريفة أثارت الدهشة والسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي؛ إذ قام شخص بسرقة دراجة من جراج منزل، إلا أن ما حدث بعد ذلك كان مفاجئًا للجميع.

ووفقًا لبيان نشره قسم شرطة مدينة سان دييجو، فإن اللص اقترب من الجراج واستولى على دراجة قيمتها 1300 دولار، من طراز إليكترا 3، تعود إلى عام 2019، كما يظهر في فيديو تم تصويره بواسطة كاميرا المراقبة، اقترب كلب صاحب المنزل من اللص وبدأ اللهو معه.

وفي مشهد غريب، توقف اللص عندما اقترب الكلب منه، ووضع الدراجة المسروقة جانبًا، ثم بدأ في التفاعل مع الكلب بطريقة غير متوقعة. قال للكلب: "كم أنت رائع، أنت أروع كلب رأيته، وأنا أحبك أيضًا"، قبل أن يبدأ في القلق على الكلب ويسأله عن صاحب المنزل، معبرًا عن استغرابه من ترك باب الجراج مفتوحًا.

وتم رفع مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أثارت هذه اللقطة دهشة الكثيرين وأدت إلى سخرية بعضهم من تصرف اللص وتفاعله مع الكلب.

ووفقًا للشرطة، وقعت هذه الجريمة في منتصف شهر يوليو/تموز الماضي، وعلى الرغم من توفير فيديو المراقبة، لا يمكن تحديد هوية اللص حتى الآن. وعليه، طلبت الشرطة من أي شخص يتعرف على اللص أو يمتلك معلومات تساعد في القبض عليه، أن يتصل بالسلطات.

هذه القصة الطريفة تُسلط الضوء على طرائف الوقائع التي يشهدها العالم أحيانًا، وكيف يمكن للأحداث الغريبة أن تثير اهتمام وسائل الإعلام والجمهور على حد سواء.