المؤبد للمتهم بقتل سيدة بسبب 100 جنيه في المرج

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، أحد الأشخاص لإدانته بسرقة سيدة بالإكراه وإشعال النيران بها مما أدى إلى وفاتها بدائرة قسم شرطة المرج، بالسجن المؤبد وإلزامه المصاريف الجنائية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمود شعبان وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود وياسر التلاوي وأمانة سر حسام كمال أحمد.

سرقة بالإكراه وقتل

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 31058 لسنة 2022 جنايات المرج، والمقيدة برقم 4223 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، قيام المتهم «محمد. س، 24 عامًا، عامل في مطعم» في 7 يوليو من العام الماضي 2022 بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة، بسرقة المبلغ المالي المبين بالأوراق 100 جنيه والمملوك للمجني عليها «عائشة. س» بطريق الإكراه بأنه حال تواجده بمسكنها باغتها وكمم فاهها وأنفاسها حتي سقطت أرضا فاقدة الوعي.

الاستيلاء على مبلغ مالي 100 جنيه

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم تمكن بتلك الوسيلة من شل مقاومة المجني عليها وحركتها والاستيلاء على المبلغ المالي سالف الذكر كرهًا عنها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابعت أوراق القضية، أن المتهم أضرم النيران عمدًا في مسكن المجني عليها وذلك بأن قام بإيصال مصدر حراري «أوراق مشتعلة» على فراشها واشتعلت النيران به، وقد نشأ عن ذلك الحريق وفاتها بعد أن امتدت النيران لجسدها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.