أسعار الدولار اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023

الإثنين 07/أغسطس/2023 - 10:15 ص

واصل سعر الدولار أمام الجنيه في مصر اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023 الاستقرار في البنوك الحكومية والخاصة بعد قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 1% ، كما قرر البنك الفيدرالى الأمريكي أيضا رفع سعر الفائدة على الدولار بمقدار 0.25%.

سعر الدولار اليوم في البنوك الحكومية

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو30.8414 جنيها للشراء ونحو 30.9586 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو30.75 جنيها للشراء و 30.85 جنيها للبيع.



وسجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم نحو 30.75 جنيها للشراء ونحو

30.85 جنيها للبيع .



وسجل سعر الدولار في بنك التجاري الدولى مصر CIBنحو 30.85 جنيها للشراء ونحو 30.95 جنيها للبيع.



سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.9 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع.



سجل سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي (بيريوس) 30.88 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع.

سجل سعر الدولار في ميد بنك MIDBANK في مصر اليوم 30.88 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع



سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB نحو 30.85 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع .



سجل سعر الدولار في بنك الإستثمار العربي AIB نحو30.85 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع.



وبلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBKنحو 30.85 جنيها نحو

30.95 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 30.85 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع .



سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو30.85 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو30.85 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو30.85 جنيها للشراء ونحو 30.95 جنيها للبيع .



سجل سعر الادولار في بنك بلوم اليوم 30.85 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك المشرق نحو30.85 جنيها للشراء ونحو 30.95 جنيها للبيع .



سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول اليوم30.85 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع .

بلغ سعر الدولار في بنك SAIBنحو30.85 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع.



وسجل سعر الدولار في المصرف العربى الدولى AIBبنحو30.85 جنيها للشراء ونحو 30.95 جنيها للبيع.



بلغ سعر الدولار في بنك HSBC اليوم نحو 30.85 جنيها للشراء فيما سجل نحو 30.95 جنيها للبيع .



وسجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجى اليوم نحو30.85 جنيها

ونحو 30.95 جنيها للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية IDBاليوم 30.75 جنيها للشراء و30.85 جنيها للبيع .

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني نحو30.75 جنيها للشراء ونحو 30.85 جنيها للبيع



وبلغ سعر الدولار في بنك البركة اليوم 29.45 جنيها للشراء ونحو 29.55 جنيها للبيع .