أسعار الذهب اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023

الإثنين 07/أغسطس/2023 - 10:00 ص

استقرت أسعار الذهب في مصر في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023، داخل محلات الصاغة والأسواق المحلية، حيث استقر سعر الذهب اليوم عيار 21 عند مستوى 2154 جنيها للجرام الواحد، كما استقر سعر الجنيه الذهب أيضا عند مستوى 17230 جنيها.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 مستوى 2462 جنيها للجرام.

سعر الذهب اليوم عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 2154 جنيها للجرام داخل محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 مستوى 1846 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب الآن مستوى 17230 جنيها.