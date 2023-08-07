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الإثنين 07 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023

أسعار الذهب
أسعار الذهب
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استقرت أسعار الذهب في مصر في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023، داخل محلات الصاغة والأسواق المحلية، حيث استقر سعر الذهب اليوم عيار 21 عند مستوى 2154 جنيها للجرام الواحد، كما استقر سعر الجنيه الذهب أيضا عند مستوى 17230 جنيها.

أسعار الذهب في مصر اليوم
سعر جرام الذهب عيار 24 
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 مستوى 2462 جنيها للجرام.
سعر الذهب اليوم عيار 21
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 2154 جنيها للجرام داخل محلات الصاغة.
سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم
سجل سعر جرام الذهب عيار 18 مستوى 1846 جنيها للجرام.
سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم
سجل سعر الجنيه الذهب الآن مستوى 17230 جنيها.

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