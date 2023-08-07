هشام آمنة: " TOT " يسعى لإعداد أفراد محترفين لديهم خبرات كافية للعمل كمدربين

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن الهدف العام لبرامج TOT التي ينظمها مركز سقارة هو إعداد أفراد محترفين لديهم خلفية وخبرات عملية كافية للعمل كمدربين مع إكسابهم المهارات التي تمكنهم من نقل المعلومات والخبرات إلى الآخرين بالأساليب التدريبية الحديثة، لافتًا إلى أنه سيتم الاستعانة بخريجي دورة "TOT" في بعض الدورات المنفذة بمركز سقارة كمدربين بالمركز والمحافظات.

ووجه اللواء هشام آمنة، خلال إعلان بدء الدورات التدريبية بمركز سقارة اليوم الاثنين، القائمين على منظومة التدريب بالاستمرار في زيادة مساحة التدريب التفاعلي، مع الاستمرار في تنفيذ مسابقة معرفية أسبوعية لكل الدورات في مجال الإدراك والوعي، بما تقوم به الدولة والوزارة من مشروعات قومية وخطط وإستراتيجيات وبرامج تنموية وخدمية، مؤكدا على أهمية تكريم أوائل الدورات التي يتم تنفيذها في مركز سقارة وكذلك تكريم مديري الموارد البشرية ومسئولي التدريب المتميزين، وضرورة متابعة أدائهم بعد التدريب في جهات عملهم وقياس مدى التطور والعائد من التدريب بشكل دوري على المتدربين وجهة عملهم وانعكاس التدريب على العمل بالمحليات.