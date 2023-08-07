التنمية المحلية: 1288 مرشحا يخوضون اختبارات تحديد المستوي لـ 12 دورة تدريبية

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية ، أهمية الارتقاء بمستوى العنصر البشري بالمحافظات ورفع كفاءة العاملين بالمحليات وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وبناء صف قيادي ثان بالإدارة المحلية لدوره الرئيسي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة، وبما ينعكس إيجابيًا على رفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق رؤية مصر 2030.

وقال اللواء هشام آمنة، في تصريحات اليوم خلال إعلان بدء اختبارات الدورات التدريبية ان الدورات الي يتم تنفيذ لها اختبارات تحديد مستوى للالتحاق بها تشمل دورات إعداد المدربين TOT، وإعادة قادة المستقبل، واللغة الإنجليزية، واساسيات تطوير البرامج والتطبيقات الالكترونية، وأساسيات الحاسب الآلي والأوفيس، وتحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS، وإدارة المشروعات PMP، ونظم المعلومات الجغرافية GIS، وشبكات المعلومات ونظم التأمين والأمن السيبراني، التصميم الجغرافي والانفوجراف والفيديو والتصوير الفوتوغرافي والمونتاج، برنامج الأتوكاد للرسومات الهندسية، تأهيل قائدات العمل التنفيذي النسائية والرائدات الشابة.

وأضاف الوزير ان المرشحين من المحافظات والوزارة والذي يبلغ عددهم 1288 مرشح، من خلال تنفيذ اختبارات تحديد المستوي لـ 12 دورة تدريبية، وذلك قبل بدء تنفيذ الخطة التدريبية الجديدة المقرر تنفيذها منتصف شهر أغسطس الجاري لافتا الي أن مركز سقارة للتدريب يتبنى سياسة هادفة وداعمة لتطوير منظومة التدريب وبناء قدرات العاملين بالمحليات بها للارتقاء بمستوى خدمات المحليات وتحسينها للمواطنين حتى يشعر بتغير ملموس وحقيقي علي أرض الواقع في الخدمات المقدمة إليه.