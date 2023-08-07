اليوم.. بدء اختبارات الالتحاق بدورات الخطة التدريبية الجديدة للمحليات

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن بدء اختبارات تحديد المستوي للالتحاق ببعض الدورات التي تتضمنها الخطة التدريبية الجديدة للمحليات 2024/2023 بمركز التنمية المحلية بسقارة، اليوم الاثنين الموافق 7 أغسطس، وتستمر الاختبارات على مدار 4 أيام علي أن تنتهي يوم 10 أغسطس.

وتبدأ الاختبارات يوميًا من الساعة ٩ص إلى ٩م ، لتصفية المرشحين من المحافظات والوزارة والذي يبلغ عددهم 1288 مرشح، من خلال تنفيذ اختبارات تحديد المستوي لـ 12 دورة تدريبية، وذلك قبل بدء تنفيذ الخطة التدريبية الجديدة المقرر تنفيذها منتصف شهر أغسطس الجاري.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق خطط واستراتيجيات بناء الإنسان المصري بأسلوب علمي، ودعم وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في تطوير الإدارة المحلية والتحول الرقمي والإصلاح الإداري بالمحافظات، بما يحقق فى النهاية طموحات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم والوصول الي رضائهم .