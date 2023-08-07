ads
الإثنين 07 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. طقس شديد الحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 36 درجة

حالة الطقس
حالة الطقس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،ِ عن حالة الطقس اليوم الاثنين، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد وحار رطب على السواحل الشمالية، وطقس مائل للحرارة رطب ليلا علي كافة الانحاء. 

وأوضحت الأرصاد أنه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري من 80 الى 90 % للعظمى والصغرى من 35 الى 50%. 

 ويشهد الاثنين شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ونشاط رياح علي مناطق من  القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والسواحل الشمالية  وتكون مثيرة للرمال والاتربة على اقصى جنوب البلاد علي فترات متقطعة.

وامطار خفيفة ورعدية على مناطق من اقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

 ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاثنين ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري،36  للعظمى 26 درجة،وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمي والصغري 25  درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 42 للعظمى 30 ،وعلى شمال الصعيد42 والصغري 27  ، وعلى جنوب الصعيد 45 للعظمى 29 درجة .

 

 

 

الارصاد حالة الطقس اليوم