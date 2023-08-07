تراجع حدة الحرائق في كاتالونيا والأندلس بإسبانيا

لا تزال حرائق الغابات التي أتت على ما يقارب 600 هكتار في كاتالونيا على الحدود مع فرنسا، تحت السيطرة يوم الأحد،رغم اتساع رقعتها بسبب الرياح القوية،بينما تمكَّن رجال الإطفاء الأندلسيون من احتواء ألسنة اللهب في بوناريس.

وقالت فرق الإطفاء في كاتالونيا في بيان نُشر على موقع الحكومة الإسبانية:"سرعان ما سيطرت فرق الإطفاء على تجدد بعض الحرائق الصغيرة. فقد هبَّت رياح شديدة ليلًا بلغت سرعتها 70 كلم في الساعة".

ووفقًا لآخر توقعات الأرصاد الجوية يفترض أن تشتد الرياح في فترة بعد الظهر؛مما يعقد عملية تدخل الطائرات والمروحيات. ووضع عشرات عناصر الإطفاء في حال تأهب.

واندلع الحريق بعد ظهر الجمعة على الساحل المتوسطي جنوب مدينة بورتبو الحدودية واستقر مساء السبت؛مما سمح برفع القيود عن البلدات المعنية واستئناف حركة السكك الحديد في هذه المنطقة السياحية بامتياز.

وفي المجموع تم تعبئة أكثر من 300 إطفائي كاتالوني وفرنسي.

واندلع حريقٌ ثانٍ كبيرٌ بعد ظهر السبت في المنطقة الجنوبية من الأندلس قرب بلدة بوناريس.

وبعد ليلة صعبة ذكرت الخدمة الإقليمية المخصصة لحرائق الغابات (إنفوكا) صباح الأحد على منصة إكس أن الحريق بات "مستقرًا" ورفعت حالة التأهب عن السكان. وتمت تعبئة أكثر من 150 إطفائيًا و17 من الوسائل الجوية.