مرتضى منصور يهاجم شيكابالا ويعلق على رحيل سيد عبد الحفيظ

هاجم مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، محمود شيكابالا لاعب الفريق الحالي، وذلك بسبب التصريحات التي قالها أثناء تواجد الفريق في السعودية لخوض البطولة العربية، والتي تضمنت معاناة اللاعبين من مشاكل كبيرة وتأخر المستحقات.

وقال «منصور» في تصريحات إعلامية، أمس الأحد، «شيكابالا معروف أنه حبيب ممدوح عباس وابنه المدلل، وأطالب شيكابالا بالتوجه إلي ممدوح عباس ومطالبته برفع الحظر عن أرصدة الزمالك بالبنوك لحل أزمات الفريق المالية».

وعلق «منصور» على رحيل سيد عبد الحفيظ من منصب مدير الكرة بالأهلي قائلًا: «عبد الحفيظ دوره انتهى.. وكل وظيفته كانت الهجوم على رئيس الزمالك ونجليه، وجماهير الزمالك، ومهمته انتهت».

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يوم عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية على أن يعود الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد.

ويعد موسم الزمالك المنقضي من أسوأ مواسمه التاريخية، حيث بدأ الفريق الموسم بخسارة السوبر المصري السعودي أمام الهلال السعودي، ثم خسر السوبر المصري أمام الأهلي، ثم خرج من دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات، ثم خرج من بطولة كأس الرابطة، ثم خرج من كأس مصر في النسخة الأخيرة من نصف النهائي أمام بيراميدز، ثم انسحب من خوض السوبر المصري، ثم خسر الدوري رسميا لصالح الأهلي، ثم خرج منذ أيام قليلة من البطولة العربية للأندية من دور المجموعات.