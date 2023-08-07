ads
الإثنين 07 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

عقب تبادل النيران.. مصدر أمني يكشف تفاصيل وفاة عنصر إجرامي بالمنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نفى مصدر أمني صحة ما تناولته القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن ملابسات وفاة أحد المواطنين بمحافظة المنيا.

وأوضح المصدر أن المذكور أحد متاجري المواد المخدرة (سبق إتهامه فى 9 قضايا ومطلوب التنفيذ عليه بالحبس 19 سنة فى 8 قضايا أخرى)، حيث تم إعداد أكمنة له أثناء قيامه ببيع بعض المواد المخدرة وحال إستشعاره بالقوات قام بالتعدى على أحد أفراد القوة وإطلاق النيران من سلاح نارى كان بحوزته تجاه القوات.

وأسفر التعامل عن إصابته بعيار ناري بالذراع الأيسر، وتم نقله للمستشفى إلا أنه توفى. وعُثر بحوزته على (كمية من مخدر الحشيش - السلاح المستخدم - عدد من الطلقات النارية)، كما تم ضبط (3 أشخاص) كان المذكور يقوم ببيع المواد المخدرة لهم وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة المشتراة.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المواد المخدرة الاخوان الارهابية القنوات الفضائية المنيا