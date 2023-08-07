الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الفيوم

رصدت الأجهزة الأمنية لما تم تداوله عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن الإدعاء بقيام شخصين بممارسة أعمال البلطجة وترويج المواد المخدرة والتعدي على أحد الأشخاص وإحداث إصابته بإحدى القرى بالفيوم.

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ (3) الجاري تبلغ للأجهزة الأمنية بالفيوم بحدوث مشاجرة وتم ضبط طرفيها هما طرف أول: (عامل "مصاب بجرح قطعى")، طرف ثان: (عامل وبحوزته سلاح أبيض "سكين").

وتبين قيام الطرف الثاني بالتعدي على الطرف الأول بالسب والضرب وإحداث ما به من إصابات مستخدمًا السلاح المضبوط بحوزته بسبب خلافات الجيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويشار إلى عدم صحة ما تم تداوله بشأن قيام المتهمين بممارسة أعمال البلطجة وترويج المواد المخدرة.