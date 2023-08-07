إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

أُصيب 9 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، أمس الأحد، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي ( القاهرة – الإسكندرية)، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال مستشفى جراحات اليوم الواحد 9 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة إثر تعرضهم لوقوع حادث انقلاب سيارة تومناية بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: ”محمد أشرف سعد، 66 عامًا، سميحة سعيد دويدار، 45 عامًا، نبيل هارون، 56 عامًا، هاني لطفي عبدالغني، شريف حمدي حامد، 47 عامًا، أديب الكسان غطاس، 62 عامًا، أشرف محمد علي، 57 عامًا، محمود محمد محمود، 62 عامًا، أشرف محمد عياد، 65 عامًا”، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.