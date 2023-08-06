انطلاق فعاليات البرنامج القيادي "ريحانة" بالمنزلة بالدقهلية

نفذت إدارة شباب المنزلة، اليوم الأحد، بمشاركة مراكز الشباب التابعة للإدارة وهى : "مركز شباب النسايمة، ومركز شباب الروده، ومركز شباب بني هلال، ومركز شباب الشبول"، فعاليات اللقاءات التعريفيه للبرنامج القيادي "ريحانة " لتمكين وزياده وعى الفتيات، تحت رعاية السيدة الفاضلة إنتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية.

يهدف البرنامج لصقل مهارات الفتيات فى عدت مجالات منها، القيادة النسائية، والصحة والتغذية السليمة، والاتيكيت، وريادة الأعمال، الوعى بالقانون ، الرياضة ، المشاركة فى الحياة السياسية.

تضمن التدريب بقيادة المدربه علي البرنامج إسراء احمد عبد القادر، بتنفيذ لقاء تعريفي للفتيات المترددات على مراكز الشباب من المرحلة العمرية 12 : 17 سنة، وتم التعريف ببرنامج ريحانة، وهو البرنامج القيادى لتمكين وزيادة وعي الفتيات تحت شعار (لتكونى انت التغيير ) حيث يهدف البرنامج لصقل مهارات الفتيات بالشكل الذى يمكنهن من التعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع.

ودار الحديث فى اللقاء حول محاور البرنامج وهى فن الاتيكيت ، الحقوق القانونية للفتاة ، التغذية السليمة وتعزيز دور الفتيات فى بناء المجتمع من خلال القيادة النسوية ، وزيادة وعى الفتيات بحقوقهن فى التعليم، الرعاية الصحية والإجتماعية ، قانون حماية المرأة ، تبادل الخبرات بين رائدات وقيادات فى مجالات تمكين المرأة.

يأتي تنفيذ برنامج "ريحانه" بالدقهلية، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، والدكتورة إيمان عثمان مدير عام الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين بوزارة الشباب والرياضة، والدكتورة يمنى مصطفى مسئول المشروع بالإدارة المركزية لتنمية النشء، و عماد المرشدي القائم بعمل مدير الإدارة العامة لتنمية النشء، والدكتورة لمياء حماد مشرف المشروع ومسئول وحدة ريحانه بالإدارة العامة لتنمية النشء بالدقهلية، و عبدالله فؤاد مدير إدارة شباب المنزلة.

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