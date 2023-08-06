المجلس الوطني الفلسطيني يُطالب المجتمع الدولي بوضع حد للاغتيالات الإسرائيلية في الأراضي المُحتلة

طالب المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الأحد، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والحازم لوضع حد للاغتيالات التي تتم في الأراضي الفلسطينية المحتلة بدعم من حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلي.

وذكر المجلس - في بيان صادر عن رئاسته - أن ما حدث في بلدة "عرابة" جنوب جنين وإعدام ثلاثة شبان داخل سيارتهم عصر اليوم، هو إعدام ميداني ترتكبه فرق القتل والموت من جيش الاحتلال.. مشيرا إلى أن عمليات القتل اليومية، التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تحظى بدعم مُطلق من الحكومة اليمينية العنصرية.

وأضاف أن التحريض وتكريم وزراء حكومة اليمين للقتلة من المستوطنين المجرمين، يعمل على إشعال المنطقة وتأجيج الوضع في المنطقة، ف الحكومة الإسرائيلية تبحث فقط عن ذرائع من أجل تبرير جرائمها ومجازرها وسياسات الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني.

وطالب المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف هذا الإجرام والتطرف الديني العنصري قبل فوات الأوان.