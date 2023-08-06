جامعة الفيوم.. إطلاق منصة "دارك" الإلكترونية للتسجيل بالمدن الجامعية

أطلق مركز معلومات الجامعة برئاسة الدكتورة رانيا أبو السعود، منصة "دارك" للتسجيل بالمدن الجامعية.

أكد الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم أن إطلاق المنصة يأتي في إطار خطة الجامعة لتحويل الجامعة إلى جامعة ذكية تتيح خدماتها للطلاب إلكترونياً.

وأوضح أن الجامعة تتخذ خطوات جادة نحو التحول الرقمي في كافة كليات الجامعة.

من جانبه أشار الدكتور محمد فاروق الخبيري أن المنصة تعمل على ميكنة جميع ما يخص الطالب من خطوات وإجراءات خلال إقامته الكاملة بالمدينة الجامعية بدءًا من التسجيل الالكترونى للالتحاق بالمدن الجامعية سواء للطلاب القدامى او الجدد (طلاب وطالبات) ومرورًا بشروط القبول وكافة ما يخص اجراءات التسكين، وكذلك استخراج تصاريح الخروج وكل ما يخص التغذية وكذلك تطبيق جميع اللوائح و متابعة نظام العمل داخل المدن وانتهاءً بإخلاء طرف الطالب.

وأوضحت أبو السعود أن جميع بيانات الطلاب القدامى المتقدمين على المنصة مرتبطة بنظام ال MIS وذلك لتحري الدقة وصحة البيانات وبذلك يكون لكل طالب ملف يحتوي على جميع المعلومات والبيانات الخاصة به منذ اليوم الأول له في المدينة لحين التخرج.