بالفيديو.. عالم أزهري: لا يجوز للزوجة ترك بيتها بعد طلاقها

قال الدكتور محمد نجيب، من علماء الأزهر الشريف، إن بعض الناس تتعامل مع نصوص القرآن على أنه قرآن متعبد بتلاوته، دون تطبيق على أرض الواقع، لافتا إلى أن الزوجة عندما تطلق تغادر مسكن الزوجية، مع إنه هو مسكنها، وهذا ناقوس ندوقه ليعلم الناس.

وتابع العالم الأزهري، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "المرأة المطلقة لا تخرج من بيتها وليس من حق الزوج أن يخرج الزوجة من مسكن الزوجية، ولا يحق لها أيضا الخروج، يقعدوا فى البيت مع بعض وهم فى فترة العدة، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا يهدأ ويراجع نفسه، وهى كذلك وتعود الحياة بينهما".

واستكمل: "الإسلام كفل للمطلقة البقاء فى بيت الزوجية حتى بعد انقضاء العدة، أين نحن من هذا الأمر هل نطبق القرآن الكريم"، مستشهدا بالآية الكريمة: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ".



