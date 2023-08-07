حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 7 أغسطس 2023

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الإثنين طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلًا على كافة الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة، كما تتساقط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.