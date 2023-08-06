ابنة الفنان محمد نوح في ذكرى رحيله: نجهز لمشروع فني عن أعماله

قالت الفنانة سحر نوح ابنة الفنان الراحل محمد نوح، إنها تفتقد والدها كل يوم منذ وفاته في عام ٥ أغسطس ٢٠١٢، مضيفة: "مر ١١ عامًا على وفاة والدي، ويظل لدي وجع عميق منذ وفاة والدي، افتقده كثيرًا لأنه كل بالنسبة لي المدرسة والأب، وكان له تاثير كبير علي كل من حوله".

أضافت الفنانة سحر نوح ابنة الفنان الراحل محمد نوح، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" علي قناة "CBC"، أن والدها كان يحرص علي إقامة صالون ثقافي ينظمه أيام السبت والاثنين والأربعاء يجمع فيه كل أصحاب وجهات النظر والمفكرين، مشيرة إلي أن والدها ساهم في تكوين شخصية ابنائه.

تابعت:" أفتقد كلمته التي كان يقولها دي باستمرار "حبيبة قلب بابا"، والدي كان دائمًا يرفع شعار أن الفنان هو من ينتظر الجمهور وليس العكس، كان يرفض أن يركب سيارة خاصة يوم الحفلات ويصر علي ركوب الباص مع الفرق الموسيقية، ودايما يقول لنا إحنا من غيرهم ولا حاجة".

كشفت الفنانة سحر نوح ابنة الفنان الراحل محمد نوح، أنها تجهز لمشروع مع أشقائها عن أعمال والدها الفنان الكبير.