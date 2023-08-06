سلطات القرم الموالية لموسكو: تضرر جسر شمال شبه جزيرة القرم إثر غارة أوكرانية

أعلن رئيس جمهورية القرم الموالي لموسكو، سيرجي أكسيونوف، أن جسر "تشونجارسكي" الواقع على حدود شبه جزيرة القرم ومنطقة خيرسون تضرر جراء هجوم صاروخي شنته القوات الأوكرانية، مشيرا إلى بدء العمل على ترميمه.

وقال أكسيونوف اليوم الأحد عبر قناته في "تليجرام":"إن غارة صاروخية شُنت على منطقة جسر تشونجارسكي شمال شبه جزيرة القرم، وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي بعض الصواريخ".

وأضاف أكسيونوف:"لقد وقعت أضرار في الطريق الخاص بحركة السيارات، ولكن أعمال الإصلاح جارية بالفعل، ولا يوجد ضحايا جراء القصف"، منوها بأن الهياكل الحاملة للجسر لم تتضرر.

ومن جانبه، قال القائم بعمل حاكم مقاطعة خيرسون المعين من قبل موسكو، فلاديمير سالدو لقناة "روسيا 24": "يوجد ثلاثة تشققات على جسر تشونجارسكي لم تسبب أضرارًا للهيكل، الذي يرتكز عليه الجسر، ولكنها تعيق حركة المرور عليه"، موضحا أن أحد أنابيب الغاز تضرر واشتعلت فيه النيران أيضا.

وأكد أن الأمر سيستغرق يوما ونصف اليوم كحد أقصى لإعادة تشغيل خط الغاز مرة أخرى.

يُذكر أن وسائل أعلام روسية أفادت في وقت سابق من اليوم بأن القوات الأوكرانية هاجمت الجسر المذكور وقرية تشونجارسكي بصواريخ "ستورم شادو"، حيث سقط بعضها في إحدى المدارس.

وكانت القوات الأوكرانية هاجمت بالصواريخ لأول مرة طريق السيارات على جسر تشونجارسكي في 22 يونيو الماضي، وبعد 10 أيام تم ترميم الجسر بالكامل.