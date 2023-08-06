ولي العهد السعودي يتلقى رسالة خطية من ملك المغرب تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية

تلقى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، رسالة خطية من العاهل المغربي الملك محمد السادس، تتصل بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

تسلم الرسالة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي خالد بن عبدالرحمن العيسى، خلال استقباله اليوم في الرياض، وزير الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج بالمغرب ناصر بوريطة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).