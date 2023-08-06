ads
الأحد 06 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 15 تاجر سجائر لتلاعبهم في الأسعار بالغربية

محافظ الغربية
محافظ الغربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط 15  تاجر سجائر جملة وقطاعى يبيعون بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 150 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة.

وكان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قاد حملة لمفتشى الرقابة التموينية بالمديرية للمرور والتفتيش علي محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعى بمراكز ومدن المحافظة، وتم خلالها رصد 15 تاجرا يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 150 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة.

تحررت محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وتم إخطار النيابات العامة المختصة لتجرى شئونها.

الرقابة التموينية محافظة الغربية وكيل وزارة التموين مديرية التموين