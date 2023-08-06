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الأحد 06 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رابطة الأندية تعلن فوز محمد الشناوي بجائزة أفضل حارس في الدوري

محمد الشناوي حارس
محمد الشناوي حارس الأهلي
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أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم ، اختيار محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، أفضل حارس في موسم 2022- 2023.

ونشرت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المحترفة عبر "فيس بوك" صورة للحارس محمد الشناوي حارس الأهلي وعقلت عليها: “حافظ على نظافة شباكه في 17 مباراة.. قاد فريقه للتتويج بلقب الدوري.. محمد الشناوي أفضل حارس مرمى في الدوري المصري 2022-2023 بتصويت الجمهور”. 

وكان محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، احتفل بانتهاء الموسم الجاري بعد الفوز على المصري بهدفين مقابل هدف في ربع نهائي كأس مصر والتأهل لنصف النهائي.
وكتب الشناوي عبر حسابه على تويتر: "موسم تاريخي للنادي الأهلي وجماهيره العظيمة".

محمد الشناوي الشناوي افضل حارس في الدوري رابطة الأندية المصرية