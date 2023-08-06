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الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

البطولة العربية.. تشكيل هجومى للرجاء المغربي أمام النصر السعودي

الرجاء
الرجاء
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أعلن جوزيف زينباور المدير الفني لفريق الرجاء المغربي تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره النصر السعودي، وذلك بعد قليل على ملعب "المحاله" باستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات دور ربع نهائى البطولة العربية.
وجاء تشكيل الرجاء كالتالى:
حراسة المرمى: أنس الزنيتي
خط الدفاع: اسماعيل مقدم، بدوي، العراسي، بنتايج.
خط الوسط: اهولو، المكازي، زريدة.
خط الهجوم: بولكسوت، يسري بوزوق، رحيمي
يدير المباراة الحكم المصري محمود البنا، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه مساعدين، وأمين عمر حكمًا رابعًا، ومحمد خلف من الأردن حكمًا خامسًا، بينما يتواجد محمود عاشور على تقنية الفيديو ويعاونه التونسي خليل حسابي.

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