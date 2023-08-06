تكريم مُمثلي وزارة المالية بجامعة القناة

كرم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس - اليوم الأحد الموافق 6 أغسطس- مُمثلي وزارة المالية بالجامعة، بحضور الدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة، والدكتورة سماح عسكر رئيس الإدارة المركزية للمديرية المالية بالإسماعيلية، والمحاسب محمد فتحي عياده مدير عام الحسابات بالجامعة.

جاء التكريم تقديراً من رئيس الجامعة للدور الفعال الذي يقوم به مُمثلو المالية بالجامعة وانتهاء العام المالي 2023-2022 .

وأثنى رئيس الجامعة على ما يقوم به مُمثلو وزارة المالية في مُتابعة مُوازنة الجامعة قبل الصرف، وتنفيذ كافة القوانين واللوائح المالية، والكتب الدورية والمنشورات الصادرة عن وزارة المالية، وتفانيهم في العمل في أوقات العمل الرسمية وغير الرسمية، وتنفيذ كافة المنظومات المالية الحديثة التي تطبقها وزارة المالية لضبط وترشيد الإنفاق العام.

من جانبها قدمت الدكتورة سماح عسكر الشكر لرئيس الجامعة على هذه اللفتة الكريمة، والتي تمثل تقديراً كبيرا لممثلي المالية ؛ مما يشكل تشجيع لهم على تنفيذ مهام عملهم اليومي بالجامعة، بما يتوافق مع السياسة العامة للدولة في ضوء اللوائح والقوانين والكتب الدورية والمنشورات المعمول بها، لتحقيق الرقابة الفعالة قبل الصرف .

وأضاف المحاسب محمد فتحي عيادة أن هذا التكريم يُعد تتويج لعام مالي كامل من العمل الجاد، شارك به مجموعة متميزة من وزارة المالية ، مُعرباً عن بالغ اعتزازه وتقديره لهذا التكريم .

وفي نهاية اللقاء - قدم الدكتور ناصر مندور شهادات التقدير لممثلي المالية المكرمين وهم، أحمد محمود أحمد مدير حسابات الوحدة الرئيسية، سامح محمود عبد المعطي وكيل حسابات الوحدة الرئيسية، ميرفت سيد توفيق وكيل حسابات بالوحدة الرئيسية ، شيرين إسماعيل محمود وكيل حسابات بالوحدة الرئيسية ،علا صالح عبده خطاب وكيل حسابات بالوحدة الرئيسية.

من كليتي الطب والزراعة - فؤاد حسين أحمد عثمان مدير حسابات وحدة الطب والزراعة، وسارة غريب فراج وكيل حسابات وحدة الطب والزراعة.

من كليتي العلوم والتجارة - مصطفى أحمد المغربي مدير حسابات وحدة العلوم والتجارة ، وفاء ابراهيم غريب وكيل حسابات وحدة العلوم والتجارة.

من الحسابات الخاصة - معتز محمد عبده بحيري مدير حسابات الصناديق الخاصة، عبير محمد غريب وكيل حسابات الصناديق الخاصة .

من المستشفى الجامعي - محمد السيد فراج مدير حسابات المستشفيات ، محمد أحمد السيد وكيل حسابات بالمستشفيات الجامعية، محمد عبد الناصر حسين وكيل حسابات بالمستشفيات الجامعية، شيماء عبد الفتاح وكيل حسابات بالمستشفيات الجامعية .