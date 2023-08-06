"تنشيط السياحة" تستعد لمهرجان الطيور بالفيوم

استضافت قرية تونس بالفيوم، اليوم الأحد، الاجتماع التحضيري الأول للمهرجان الدولي لسياحة مراقبة الطيور، والمزمع عقده في أكتوبر المقبل، وتلقى هواية مراقبة الطيور اهتماما كبيرا من ملايين المتابعين حول العالم، ممن يقطعون أميالا طويلة للاستمتاع بالطبيعة والطيور.

وحضر الاجتماع الدكتور وائل شاهين المشرف على مكاتب القاهرة الكبرى ومدن القناة والمشرف العام على الوحدات السياحية، بهيئة تنشيط السياحة، ومحمد عمر المشرف على الهيئات الإقليمية، ومحمد كارم المنسق العام والمتحدث الرسمي باسم المهرجان.

ويقام المهرجان برعاية هيئة تنشيط السياحة، بإشراف عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة، والذي وجه بالاهتمام بمهرجان الطيور والذي سيكون بمثابة افتتاح للموسم الشتوي للسياحة في مصر، كما أنه نوعا من السياحة البيئية التي ظهرت في السنوات الأخيرة وتجتذب محبي الطبيعة من جميع أنحاء العالم، ومن مختلف الجنسيات.

وحرصت الدولة المصرية في السنوات الأخيرة على تطوير المناطق السياحية وزيادة الغرف الفندقية وكذلك استحداث أنماط مختلفة جديدة على السوق السياحي المصري، ومن بينها النمط البيئي وسياحة الطبيعة واستضافة المسابقات الدولية المختلفة في كافة الرياضات والهوايات.