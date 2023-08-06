أرباح «الأهلي المتحد مصر» تسجل 2.184 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2023

أعلن البنك الأهلي المتحد مصر، أحد أبرز البنوك الرائدة في القطاع المصرفي، عن تحقيق نتائج أعمال غير مسبوقة خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، مما يؤكد على نجاح استراتيجية البنك في السوق المصرية والتي ترتكز بشكل أساسي على تقديم خدمات ومنتجات مصرفية متطورة تلبي احتياجات عملاء البنك وتتواكب مع التطور التكنولوجي.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة للبنك الأهلي المتحد- مصر عن النصف الأول من العام الجاري، تحقيقه صافي أرباح بقيمة 2.184 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2023، مقابل 898.214 مليون جنيه بنهاية يونيو 2022، بنمو 143%.

وارتفعت أرباح البنك قبل ضريبة الدخل إلى 2.720 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ 1.122 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، وبزيادة تبلغ 142.4%.

وشهد البنك نمو ملحوظ لإيراداته التشغيلية، حيث قفز صافي الدخل من العائد بنسبة 77.7% خلال النصف الأول من العام الجاري ليسجل 2.248 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 1.265 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتضاعف صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 462.953 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 204.247 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.

وفيما يخص المركز المالي للبنك، ارتفعت إجمالي الأصول بنسبة 25.5% لتصل إلى 107.315 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 85.492 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 مع المحافظة على جودة الأصول في ضوء سياسة البنك المتحفظة، كما ارتفعت إجمالي حقوق الملكية بالبنك لتسجل 12.364 مليار جنيه، مقابل 10.522 مليار جنيه.

وتعزيزًا للشمول المالي، نجح البنك في إطلاق عددًا من المنتجات التمويلية والادخارية المتنوعة، مما ساهم في نمو قاعدة عملاء البنك، ليرتفع صافي القروض والتسهيلات للعملاء والبنوك إلى نحو 57.164 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2023، مقابل 48.368 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، بزيادة 18.2%، كما ارتفعت ودائع العملاء إلى 84.335 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 69.798 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 بزيادة 20.8%.

وارتفعت محفظة التجزئة المصرفية بالبنك إلى 3.268 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقابل 3.104 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، منها 2.430 مليار قروض شخصية.

وسجلت إجمالي قروض الشركات نحو 57.998 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 50.390 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، كما قفزت إجمالي القروض المشتركة إلى 9.028 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 6.571 مليار جنيه بنهاية 2022.

هالة صادق: تحقيق نتائج أعمال قوية خلال النصف الأول مدفوعًا بالنمو المستدام لأنشطته الرئيسية

وفي هذا الصدد؛ أكدت هالة صادق الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد – مصر، على أن تحقيق نتائج أعمال قوية خلال النصف الأول من العام الجاري، يعكس نجاح استراتيجية البنك ومواصلة النمو بثبات بالرغم من التحديات الاقتصادية الأقليمية والمحلية وارتفاع معدلات التضخم، مشيرةً إلى أن الطفرة في نتائج أعمال البنك تحققت نتيجة نمو الإيرادات التشغيلية في ظل تنوع الخدمات والمنتجات المصرفية المُقدمة للعملاء، وهو ما ظهر جليًا في نمو حجم محفظتي القروض والودائع.

وأشارت إلى أن البنك الأهلي المتحد – مصر، يستهدف أن يظل داعمًا رئيسيًا لخطط الدولة التنموية، وكذلك لعب دوره الرائد في تقديم الحلول التمويلية والاستشارية للعملاء من الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة في القطاعات الاقتصادية المختلفة لتمكينها من تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية.

ويحرص البنك الأهلي المتحد- مصر، دائمًا على الاستمرار في خططه التوسعية بالسوق المصرية عبر طرح المزيد من المنتجات والخدمات المصرفية التي تتواكب مع أحدث ما توصلت إليه الحلول التكنولوجية، لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة، وكذلك تقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية.

جدير بالذكر، أن البنك الأهلى المتحد- مصر حصل على جائزة بنك العام في مصر لسنة 2022، من مؤسسة «The Banker» العالمية، وذلك خلال الاحتفال الذي أقيم في ديسمبر الماضي بالعاصمة البريطانية لندن.

وتأتى هذه الجائزة تكليلًا للجهود التي قام بها البنك لتطوير جودة الخدمات التي يقدمها وتحقيق معدلات نمو ونتائج الأعمال خلال الأعوام المنصرمة، ودوره الرائد والمتميز في السوق المصرفية المصرية التي تحظى بمناخ تنافسى كبير في مجال الخدمات المصرفية بشكل عام.