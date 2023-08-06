الأنبا عمانوئيل يحتفل بسر المعمودية المقدس والقداس الإلهي برعية بكوم أمبو

ترأس الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، وذلك برعية العذراء مريم، بكوم أمبو.

واحتفل الأنبا عمانوئيل بسر المعمودية المقدس، لإحدى بنات الرعية، كما تم تبريك رفاة القديسة ريتا، والطوباوية مارجريتا كياني، بالإضافة إلى تكريم ابن الرعية الشاب، يوسف هادي، لتفوقه في الثانوية العامة، وحصوله على المركز الثاني على مستوى محافظة أسوان.

كذلك، الاحتفال بالأخت ماري بسمة جورج، التي قدمت نذورها الأولى، منذ بضعة أيام في رهبنة يسوع ومريم القبطيات، حيث شارك في الصلاة والاحتفال الأب يوسف زكي، راعي الكنيسة، والأب لوقا عايد، راعي كنيسة القديس يوسف، بدراو، وراهبات مريم الطفل.

وفي كلمة العظة، تأمل راعي الإيبارشية في الآية القائلة ""لَيْسَ أَنْتُمُ اخْتَرْتُمُونِي بَلْ أَنَا اخْتَرْتُكُمْ، وَأَقَمْتُكُمْ لِتَذْهَبُوا وَتَأْتُوا بِثَمَرٍ، وَيَدُومَ ثَمَرُكُمْ".

وتحدث الأب المطران حول مسيرة حياة القداسة، التي عاشتها القديسة ريتا في البداية من أحداث مدمرة، حتى حياة النعمة، بالإضافة إلى المثل الصالح في الرسالة، والخدمة للطوباوية مارجريت كياني، داعيًا الجميع إلى للتشبه بهما، وطلب شفاعتهما.

وفي ختام الاحتفال، قدم مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك شهادة تقدير للطالب يوسف هادي، باسم جميع الإيبارشية، كما عبر الأنبا عمانوئيل عن امتنانه للآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، لخدمتهم المميزة، والغيرة على خلاص النفوس.