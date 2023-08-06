بالصور.. الشاب خالد يحيي حفلا غنائيا في الرياض بثوب سعودي

أحيا النجم الشاب خالد حفل "مدل بيست" الذي أقيم مساء أمس السبت، على مسرح محمد عبده بمنطقة بوليفارد رياض سيتي بمدينة الرياض ضمن فعاليات مهرجان "موسم الجيمرز" المقام تحت شعار "أرض الأبطال"، والذي يعد أكبر حدث للرياضات والألعاب الإلكترونية على مستوى العالم.

واختار الشاب خالد البشت والعقال مع ثوب سعودي، وقدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه وشهد حضورا جماهيرا كبيرا.



وانطلقت النسخة الثانية من موسم الجيمرز هذا العام يوم 6 من يوليو الماضي وتستمر لمدة 8 أسابيع في حدث عالمي يمنح الجماهير تجربة استثنائية تمزج بين الرياضة والترفيه والتعليم. ويختتم الموسم فعالياته بمنتدى "العالم القادم" الذي يجمع قادة وخبراء القطاع من مختلف أنحاء العالم.