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الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أبرز تصريحات الرئيس الجزائرى خلال مؤتمر صحفي اليوم.. فيديو

الرئيس الجزائري
الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون"
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رصدت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، تصريحات الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون" في لقاء له مع الصحفيين.

و اوضح "عبدالمجيد تبون" ان أيادٍ إجرامية وراء حرائق الغابات التي اندلعت مؤخرًا في عدة ولايات حسب شهادات المواطنين.

وان إنتاج الجزائر من المياه سيبلغ مليارًا و400 مليون متر مكعب باستكمال إنجاز محطات التحلية المبرمجة ، اما عن البرامج السكنية لن تتوقف وملتزمون باستكمال إنجاز مشروعات السكك الحديدية.

، وايضا ملتزمون بالدفاع عن الطبقة الوسطى وتلبية انشغالاتها، وأدعو إلى الدفاع عن الوحدة الوطنية وعدم الانخراط في المخططات التي تسعى لإلحاق الضرر بهم وبوطنهم.

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