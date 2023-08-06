ads
الأحد 06 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أول تعليق لـ شمس البارودي بعد غرق نجلها: زوجه الحور العين يا الله

شمس البارودي
شمس البارودي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

علقت الفنانة المعتزلة شمس البارودى، على حادث غرق نجلها الأسبوع الماضى، عبر خاصية “الاستوري”، على صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”.
وكتبت شمس البارودي: "روح قلبى ومهجة روحى فى حضن أرحم الراحمين، أسأله أن يكرمه ويسعده ويفرح قلبه التقي النقي".

وتابعت: "أتمنى من الله أن يزوجه من الحور العين، فأنت تعلم يا الله أنه يستحقها الطيب الحنون الكريم الزاهد، صاحب البصيرة الثاقبة منذ طفولته، وكأنه سبحانه يعد لهذا اللقاء" .

واختتمت شمس البارودي: "أربط على قلبى وأبيه فقد حمدنا واسترجعنا وسلمنا أمرنا للحى الذى لا يموت، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن نجل الفنان حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودى قد وافته المنية منذ أيام فى الساحل الشمالى، حيث مات غرقا وهو يقضى إجازته.

IMG_20230806_135723
IMG_20230806_135723
شمس البارودي نجل شمس البارودي حسن يوسف الساحل الشمالي