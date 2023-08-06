أول تعليق لـ شمس البارودي بعد غرق نجلها: زوجه الحور العين يا الله

علقت الفنانة المعتزلة شمس البارودى، على حادث غرق نجلها الأسبوع الماضى، عبر خاصية “الاستوري”، على صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”.

وكتبت شمس البارودي: "روح قلبى ومهجة روحى فى حضن أرحم الراحمين، أسأله أن يكرمه ويسعده ويفرح قلبه التقي النقي".

وتابعت: "أتمنى من الله أن يزوجه من الحور العين، فأنت تعلم يا الله أنه يستحقها الطيب الحنون الكريم الزاهد، صاحب البصيرة الثاقبة منذ طفولته، وكأنه سبحانه يعد لهذا اللقاء" .

واختتمت شمس البارودي: "أربط على قلبى وأبيه فقد حمدنا واسترجعنا وسلمنا أمرنا للحى الذى لا يموت، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن نجل الفنان حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودى قد وافته المنية منذ أيام فى الساحل الشمالى، حيث مات غرقا وهو يقضى إجازته.