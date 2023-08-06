تجديد حبس مسجل خطر حاول سرقة سيارة بالمرج

أمر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح المرج بتجديد حبس عاطل، لاتهامه بمحاولة سرقة سيارة بأحد شوارع منطقة المرج

بدأت الواقعة عندما تمكنت قوة من مباحث قسم شرطة المرج من إلقاء القبض على أحد الأشخاص أثناء محاولته سرقة سيارة بأحد الشوارع الجانبية بمنطقة المرج.

وبالكشف الجنائي على المتهم تبين انه مقيم بدائرة عزبة النخل ويحمل كارت إجرامي (مسجل خطر) سرقة بالاكراه وعن طريق المغالفة، وألقي القبض على المتهم حال قيامه بمحاولة تشغيل محرك سيارة بدائرة قسم شرطة المرج عن طريق قطع الأسلاك الكهربائية.

وبمناقشته إعترف بقيامه بسرقة السيارة المشار إليها عن طريق مغافلة قائدها حال نزوله وتركه محرك السيارة يعمل وقد أمكن التوصل لمالك السيارة وبإستدعائه وسؤاله أيد ما سبق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم