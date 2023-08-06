طقس الغد.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال جنوب البلاد وشبورة مائية على القاهرة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،ِ عن حالة الطقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء و جنوب البلاد وحار رطب على السواحل الشمالية ، وطقس مائل للحرارة رطب ليلا علي كافة الانحاء.

وأوضحت الارصاد انه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجة البحري من 80 الى 90 % للعظمى والصغرى من 35 الى 50%.

ويشهد الاثنين شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والسواحل الشمالية وتكون مثيرة للرمال والاتربة على اقصى جنوب البلاد علي فترات متقطعة وأمطار خفيفة ورعدية على مناطق من اقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاثنين ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري،36 للعظمى 26 درجة،وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمي والصغري 25 درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 42 للعظمى 30 ،وعلى شمال الصعيد42 والصغري 27 ، وعلى جنوب الصعيد 45 للعظمى 29 درجة .