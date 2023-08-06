الونش يعود للإمارات لاستكمال البرنامج التأهيلي

عاد محمود حمدي الونش، مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، اليوم الأحد إلى دولة الإمارات من أجل استكمال رحلة التأهيل التي يخضع لها في أحد المراكز المتخصصة هناك، حتي يصبح على أتم الاستعداد للعودة للمشاركة مع فريقه في فترة الإعداد المقبلة للموسم الجديد.

ويواصل محمود الونش مرحلة التأهيل فى دبى بالإمارات، للتعافى من إصابة الرباط الصليبى التى لحقت به خلال الفترة الماضية وأبعدته عن صفوف الفريق الأبيض، وتعد مرحلة التأهيل التى يخوضها الونش هى المرحلة الأخيرة للاعب، والتى سيخوض بعدها مرحلة التأهيل فى الملعب، تمهيدًا للعودة للملاعب والمشاركة مع فريقه فى الموسم الجديد.

وحرص الونش على التواجد رفقة بعثة الزمالك في السعودية، لمساعدة الفريق الأبيض في البطولة العربية.



وودع الزمالك البطولة العربية، من دور المجموعات، برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في المباراة الافتتاحية برباعية دون رد أمام الاتحاد المنستيري التونسي، والخسارة بهدف أمام الشباب السعودي، والتعادل بهدف أمام النصر السعودي في ختام دو المجموعات.