فريق جوالات جامعة كفر الشيخ يشارك فى المعسكر الدائم للجامعة بمصيف بلطيم

شارك فريق جوالات جامعة كفر الشيخ، فى فعاليات المعسكر الدائم للجامعة بمصيف بلطيم، على مدار خمسة ايام.



جاء ذلك برعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، وإشراف الدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتورة صفوة شلبي مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب.



وأكد الدكتور ‏عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن معسكر الجامعة الدائم بمصيف بلطيم هو معسكر اعداد قادة يسعي الى تربية وتنشئة ابناء الجامعة على تحمل مسئولياتهم الوطنية فى المستقبل القريب والبعيد بما يخدم الدولة المصرية واستراتيجيتها تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويتضمن البرنامج أنشطة تثقيفية وتوعوية بين ندوات ومحاضرات وورش عمل وبعض الانشطة الترفيهية والرياضية لاستمتاع الشباب بها على مصيف شاطئ بلطيم، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار خطة الجامعة لدعم الأنشطة الطلابية والترفيهية، والتى تضعها الجامعة محورًا رئيسيًا من محاور التطوير والانجاز فى خطة الجامعة والمبنية على الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر2030.



وأوضح الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ان قطاع الأنشطة الطلابية بالجامعة يحظى بأولوية قصوى باعتباره وسيلة وأداة أساسية وفاعلة فى بناء شخصية الطلاب، في إطار مشروع بناء الإنسان وتطوير العقل المصري، مشيراً إلى أن الجامعة لا تدخر جهداً وتعمل دائماً على توفير كافة الإمكانات التي تساعد أبناءها الطلاب على المنافسة في كافة المسابقات داخل الجامعة وخارجها.



من جانبه أوضح الدكتور رشدي العدوي منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة، أن الجامعة من خلال الأنشطة الصيفية للطلاب ودعمها، تستهدف تعزيز فرص الطلاب فى ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية فى بيئة ايجابية، مشيرًا إلى حرص الجامعة على إحداث دمج حقيقى وفعال للطلاب فى كافة المجالات التعليمية والتثقيفية والترفيهية.



جدير بالذكر أن برنامج المعسكر قد تناول محاضرات في تاصيل الهوية الوطنية للشباب، مصر وتحديات المستقبل، المشروعات القومية ضرورة حتمية للمستقبل، الحكومة الالكترونية، نحو حياة كريمة، والاشاعات وكيفية مواجتها، بالاضافة الي بعض ورش العمل التي تصقل قدرات ومهارات الشباب في فرص العمل في المستقبل.