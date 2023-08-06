جامعة القناة تعقد ورشة عمل لـ42 من ذوي الهمم وأسرهم بجمعية التثقيف الفكري بالإسماعيلية

نظمت جامعة قناة السويس ورشة عمل بعنوان " كيف يفكر أصحاب الهمم؟ جهود وتحديات"، استهدفت 42 من أصحاب الهمم وأسرهم بجمعية التثقيف الفكري بمحافظة الإسماعيلية.

وعلى ضوء الورشة، أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، حرص الجامعة على دعم ذوي الهمم، ودمجهم بالمجتمع، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتمكين أصحاب الهمم، وتماشيا مع المبادرة الرئاسية "قادرون باختلاف"، ومن أجل تحقيق رغباتهم، وتقديم حياة أفضل ذات جودة، وتدريبهم كذلك بالبرامج التدريبية والورش التأهيلية المناسبة والمتفقة مع قدراتهم، والتي تعمل على تنمية المهارات والمعارف لديهم.

أقيمت الورشة بإشراف عام الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية، والدكتورة وفاء عبد العظيم الحسيني عميد كلية التمريض، ووكيلي الكليتين لخدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور حسام جمال الدين للتربية، والدكتورة نيفين حسانين للتمريض.

وتحدثت الدكتورة دنيا جريش مدرس التربية الخاصة بكلية التربية خلال الورشة عن طرق التواصل مع ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، كما تناولت أعراض فرط الحركة، والإرشادات المتبعة للتعامل معهم، وأهمية تقسيم عدد ساعات اليوم لتنمية المهارات وممارسة الرياضة لدى الأطفال.

كما ذكرت الدكتورة صفاء جمعة مدرس تمريض الأطفال خصائص الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد سلوكيا واجتماعيا، وطرق تعامل أسرهم معهم.

أقيمت الورشة بإشراف تنفيذي إيفون حبيب مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات.