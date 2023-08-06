السجن المشدد 7 سنوات لعاطلين في تزوير محررات رسمية والاستيلاء على قطعة أرض بمنشأه ناصر

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 7 سنوات؛ لاتهامهم بتزوير محررات رسمية، والاستيلاء علي قطعة ارض دون وجه حق وبيعها بعقد مزور بدائرة قسم شرطة منشاه ناصر.

تلقي قسم شرطة منشاه ناصر بلاغا من تاجر بالنصب عليه في مبلغ مالي من قبل شخصين وبعمل التحريات اللازمة وتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبحوزتهم (توكيل مزور لبيع الأرض محل الواقعة للنفس والغير والتعامل مع الجهات الحكومية عدد 3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائها على أدلة تُشير إلى نشاطهم الإجرامي



وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وأقروا بإرتكابهم وقايع النصب والتزوير بذات الأسلوب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.