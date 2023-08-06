تنسيق الجامعات 2023.. الجامعة الألمانية تقدم منحا دراسية كاملة لأوائل الثانوية العامة

تحتفل الجامعة الألمانية بالقاهرة والجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة صباح اليوم بتكريم الطلاب أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية وتسليمهم وثيقة المنحة الدراسية الكاملة فى حضور ذويهم ممن تنطبق عليهم شروط الحصول عليها، حيث يقوم كل من الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة ورئيس مجلس أمناء الجامعة الالمانية الدولية المشارك ، والدكتور سليم عبد الناظر رئيس الجامعة الألمانية الدولية، و الدكتور ياسر جمال حجازي رئيس الجامعة الالمانية بالقاهرة بتكريمهم وتسليمهم وثيقة المنحة الكاملة ، وذلك بحضور نخبة من الاعلاميين.

تتبع الجامعة الألمانية بالقاهرة إقامة هذا التقليد السنوى منذ نشأتها للعام الواحد والعشرين على التوالي ، والألمانية الدولية للعام الخامس على التوالى ، حيث يبلغ عدد المنح المقدمة من الجامعتين على مدار الإعوام السابقة أكثر من 700 منحة كاملة .

تشمل المنحة رسوم التقدم للقبول مروراً بمصروفات فترة الدراسة التى تستغرق (أربعة أعوام أكاديمية بحسب الكليات المدرجة بالجامعتين) كما تشمل المنحة تأمين المعامل والتنقل، وبالنسبة للطلاب المقيمين خارج محافظتي القاهرة والجيزة توفر الجامعتان لهم السكن ومصروف شهري للأعاشة، شريطة أن يحقق الطالب خلال فترة الدراسة متوسط درجات تراكمي لا يقل عن تقدير جيد أو أفضل من خلال التقييم الأكاديمى السنوي وأن يتخرج في الوقت المحدد وأن يلتزم بكل لوائح ونظم الجامعة ولوائح السكن.

وقد حدد مكتب القبول بالجامعة الشروط المقررة لحصول الطالب على المنحة هي أن يكون مصري الجنسية مسجلاً في الصف الثالث الثانوي بشعبة الثلاث (علمي رياضة – علمي علوم – أدبي ) ، وألا يكون منقولاً أو حاصلاً على الثانوية العامة في سنوات سابقة، شريطة اجتيازه اختبارات القبول بالجامعتين ( اختبار اللغة الأنجليزية و أختبار الذكاء (IQ واختبارات القدرات الخاصة بكليات العلوم التطبيقية والفنون - برنامج الهندسة المعمارية - كلية الحقوق والدراسات القانونية بالجامعة الألمانية بالقاهرة ، و كليتي العمارة و التصميم بالجامعة الألمانية الدولية فى حالة اختيار الطالب الألتحاق بأحدى هذه البرامج الدراسية ، على ان يتقدم بالأوراق المطلوبة للالتحاق.