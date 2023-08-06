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الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة الطفل بسوهاج تواصل برنامجها الدراسي للطلاب بمحاضرات عن الفنون

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
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تواصل جامعة الطفل بجامعة سوهاج  فعاليات البرنامج الدراسي لطلاب المرحلة السادسة E2  بمحاضرات عن الفنون، والتي حاضرت بها الدكتورة  أماني فتحي المدرس بكلية التربية النوعية، وذلك بقاعة الكلية بالمقر القديم للجامعة.

وأكد الدكتور حسان النعماني القائم بأعمال رئيس الجامعة، أن الدولة المصرية تولي اهتماماً خاصاً بالطفل المصري بهدف تخريجه وهو يمتلك العديد من المهارات والمعارف التي تمكنه من التعامل مع مختلف تطورات الحياة، خاصة في ظل التقدم التكنولوجي وتغير متطلبات سوق العمل، والتي بالتأكيد ستتغير بشكل كبير في المستقبل، لذلك تحرص الجامعة علي اكتشاف واحتضان الأطفال المتميزين لتنمية مهاراتهم وغرس قيمة العمل والحس الفني والإبداعي لديهم، وذلك من خلال توسيع مداركهم وتهيئتهم لمواكبة التطور في كافة المجالات، وإتاحة الفرصة لهم للاندماج داخل المجتمع الجامعي.
وأوضح الدكتور محمد حشمت منسق جامعة الطفل، أنه يتم من خلال جامعة الطفل وضع عدد من البرامج التدريبية والمحاضرات في مختلف المجالات، مضيفاً ان محاضرات الفنون تضمنت العديد من المحاور منها المنظور الهندسي، وكيفية رسم الأشكال الهندسية  على بعد معين من النظر، وشرح توضيحي للماسك الأفريقي وأهميتة، بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة من الأنشطة الفنية واللوحات بإستخدام الأدوات المخصصة لذلك.

وأضافت الدكتورة أماني فتحي أن المحاضرات شملت ايضاً التدريب على مهارة القص واللصق ورسم المبانى والأشجار وبعض من المجسمات فى الطبيعة الصامتة على بعد معين من النظر، الي جانب إطلاعهم على العديد من الفنون المختلفة.

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