الدفاع الروسية تعلن إحباط تنفيذ هجوم بمسيرة أوكرانية في ضواحي موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط الدفاعات الجوية الروسية محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم بمسيرة أوكرانية في ضواحي موسكو، وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الأحد.

وأضاف بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه في حوالي الساعة 11:27 ظهر اليوم الأحد، دمرت دفاعتنا الجوية مسيرة أوكرانية بالقرب من مدينة بودولسك في ضواحي موسكو، دون وقوع أضرار أو إصابات.

إلى ذلك أعلن عمدة العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين، في وقت سابق من اليوم أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة في حوالي الساعة 11:00 صباحا استهدفت العاصمة موسكو.