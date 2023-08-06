قناة السويس الجديدة.. 8 سنوات من العطاء رغم الأزمات العالمية (فيديو)

يحتفل المصريون بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة، والذى جرت وقائعه يوم الخميس 6 أغسطس 2015، بمشاركة دولية ودبلوماسية رفيعة المستوى، ومرت 8 سنوات علي افتتاح القناة، التي كانت بمثابة ردًا قويًا على كل المشككين.

وتستعرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرا عن ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة، مشيرة إلى أن يوم السادس من أغسطس سيظل يوما مفصليا فى حياة المصريين وملحمة وطنية سطرها الشعب مع قياداته السياسية.

وأوضح التقرير أن قناة السويس الجديدة كانت حلماً مصرياً عظيماً وبعد تحقيقه أضاف للعالم شريانا جديدا وأحدث نقلة اقتصادية جديدة، وتم حفر القناة الجديدة بشكل موازي للقناة القديمة من أجل تقليل وتسريع عملية عبور السفن وزيادة القدرة الاستيعابية للقناة.

كما أوضح التقرير أن القناة الجديدة أسهمت فى تحويل القناة من معبر اقتصادى إلى مركز صناعى ولوجستى عالمى للنقل والتجارة، ورفع إجمالي إيرادات القناة لتسجل أرقاما غير مسبوقة محققة أعلى إيراد بلغ 9.4 مليار دولار على الرغم من الأزمات العالمية.

ونجحت القناة فى تحقيق المستهدف منها بزيادة الطاقة الاستيعابية والعددية، ليصل متوسط عبور السفن العام الماضى 68 سفينة يوميا مقابل 47 سفينة متوسط يومى عام 2014.