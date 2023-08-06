استمرار العمل على ترتيب جنازة الأنبا ميشائيل

تكثف مطرانية جنوبي ألمانيا حاليًا اتصالاتها مع المسؤولين المحليين هناك، لإنهاء الإجراءات المطلوبة لإقامة جنازة الأنبا ميشائيل أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ وجنوبي ألمانيا.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من إجراءات إقامة الجنازة والدفن بضعة أيام وفقًا لمقتضيات القوانين المعمول بها في ألمانيا.

وعلى صعيد آخر يجري العمل على قدم وساق خلال الساعات الماضية لتجهيز مدفن خاص للأسقف الراحل بدير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ، طبقًا لوصية نيافته.

الجدير بالذكر رحل الأنبا ميشائيل أمس عن عمر بلغ ٨١ سنة، بعد حياة رهبانية امتدت لحوالي ٤٥ سنة، قضى معظمها في خدمة أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في جنوبي ألمانيا.