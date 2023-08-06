آبل تصدر تحذيرا لمستخدمي أيفون

أصدرت شركة "أبل" الأمريكية تحذيرا لمستخدمي آيفون في الوقت الذي تستعد فيه لإصدار نظامها الجديد "iOS 17".

وهى مهلة 30 يوما كما قالت صحيفة "مترو" البريطانية إذا كنت تملك "iPhone 8" أو "X" فقد حان الوقت للتخلي عنهما لأنهما لن يدعما تحديث "iOS 17" القادم.

وانه تم إصدار هذين الهاتفين في عام 2017، وعادةً ما تتوقف "Apple" عن دعم طرازات آيفون القديمة بعد ست سنوات.

لن يتمكن مالكو "آيفون 8" و"آيفون إكس" من الحصول على آخر تحديثات البرامج أو الميزات.

سيفقدون أيضا جميع التحديثات الأمنية الجديدة مما يجعل الهواتف أكثر عرضة للتهديدات مثل البرامج الضارة والفيروسات.

من المتوقع أن يتم إصدار iOS 17 في منتصف سبتمبر 2023 مما يعني أن أمام المستخدمين مهلة مدتها نحو 30 يوما.

تبلغ قيمة الاستبدال في حالة جيدة لجهاز "آيفون إكس" حاليا نحو 190 دولارا، بينما يبلغ سعر "آيفون 8" 90 دولارا و152 دولارا لجهاز "آيفون 8 بلس

وذكرت ان هواتف آيفون التى ستدعم النظام الجديد تتمثل فى الاتى

آيفون XS وآيفون XS ماكس وآيفون XR.

آيفون 11 وآيفون 11 برو وآيفون 11 برو ماكس.

إيفون 12 وإيفون 12 ميني وإيفون 12 برو وإيفون 12 برو ماكس.

إيفون 13 ويفون 13 ميني وإيفون 13 برو وإيفون 13 برو ماكس.

إيفون 14 وإيفون 14 بلس وإيفون 14 برو وإيفون 14 برو ماكس

إيفون SE