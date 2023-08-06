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الأحد 06 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مباريات اليوم.. أرسنال ضد مانشستر ستي في كأس الدرع الخيرية

مباريات اليوم
مباريات اليوم
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تستعرض “البوابة سبورت”، أبرز مواعيد مباريات اليوم الأحد، في ملاعب العالم في مختلف المسابقات، ويأتي على رأسها مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية الإنجليزي، وماجهتي ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

مواعيد مباريات كأس الملك سلمان للأندية الابطال والقنوات الناقلة 

الرجاء المغربى X  النصر السعودي – الساعة 6 مساء على قناة SSC HD   

الشباب السعودي X الوحدة الإماراتى – الساعة 9 مساء على قناة SSC HD   

مواعيد مباريات كأس الدرع الخيرية الإنجليزي والقنوات الناقلة 

آرسنال X مانشستر سيتي – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium     

مواعيد مباريات كأس العالم للسيدات والقنوات الناقلة 

هولندا X  جنوب أفريقيا – الساعة 5 صباحا على قناة beIN Sports 1 HD 

السويد X الولايات المتحدة الأمريكية – الساعة 12 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD 

مواعيد مباريات ودية

ريال بيتيس X ريال سوسييداد – الساعة 5 صباحا   

أتلتيكو مدريد X إشبيلية  – الساعة 5 صباحا   

 

فيورنتينا X نيس – الساعة 3 عصرا       

توتنهام هوتسبير X شاختار دونيتسك – الساعة 4 عصرا           

مانشستر يونايتد  X أتلتيك بيلباو – الساعة 6 مساء   

بوروسيا دورتموند X أياكس أمستردام – الساعة 6 مساء   

نيوكاسل يونايتد X فياريال – الساعة 6 مساء     

تولوز X روما – الساعة 9:30 مساء   

البوابة سبورت مواعيد مباريات اليوم ارسنال كأس الملك سلمان للأندية العربية