مباريات اليوم.. أرسنال ضد مانشستر ستي في كأس الدرع الخيرية

تستعرض “البوابة سبورت”، أبرز مواعيد مباريات اليوم الأحد، في ملاعب العالم في مختلف المسابقات، ويأتي على رأسها مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية الإنجليزي، وماجهتي ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

مواعيد مباريات كأس الملك سلمان للأندية الابطال والقنوات الناقلة

الرجاء المغربى X النصر السعودي – الساعة 6 مساء على قناة SSC HD

الشباب السعودي X الوحدة الإماراتى – الساعة 9 مساء على قناة SSC HD

مواعيد مباريات كأس الدرع الخيرية الإنجليزي والقنوات الناقلة

آرسنال X مانشستر سيتي – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات كأس العالم للسيدات والقنوات الناقلة

هولندا X جنوب أفريقيا – الساعة 5 صباحا على قناة beIN Sports 1 HD

السويد X الولايات المتحدة الأمريكية – الساعة 12 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD

مواعيد مباريات ودية

ريال بيتيس X ريال سوسييداد – الساعة 5 صباحا

أتلتيكو مدريد X إشبيلية – الساعة 5 صباحا

فيورنتينا X نيس – الساعة 3 عصرا

توتنهام هوتسبير X شاختار دونيتسك – الساعة 4 عصرا

مانشستر يونايتد X أتلتيك بيلباو – الساعة 6 مساء

بوروسيا دورتموند X أياكس أمستردام – الساعة 6 مساء

نيوكاسل يونايتد X فياريال – الساعة 6 مساء

تولوز X روما – الساعة 9:30 مساء